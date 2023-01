Uncoupled: Netflix cancella la serie con Neil Patrick Harris

Netflix ha cancellato Uncoupled, la serie tv con Neil Patrick Harris uscita la scorsa estate.

La serie con Neil Patrick Harris è solo l’ultima delle vittime dell’ondata di cancellazioni di Netflix, dopo Midnight Club, BlockBuster, 1899 e First Kill.

La notizia della cancellazione era già nell’aria a fine 2022, quando si vociferava che MTV Entertainment Studios stesse provando a venderla a un altro servizio on demand (tra cui Showtime).

Le puntate raccontavano la storia di Michael, intepretato da Patrick Harris, che pensava la sua vita fosse perfetta fino a quando il marito se ne va di casa dopo 17 anni. Michael deve quindi affrontare due incubi: perdere chi pensava fosse la sua anima gemella e ritrovarsi improvvisamente un quarantenne single a New York.

Neil Patrick Harris era coinvolto anche come produttore esecutivo in collaborazione con MTV Entertainment Studios e Jax Media. L’attore ha già collaborato con Netflix in occasione di Una serie di sfortunati eventi, in cui ha avuto l’iconico ruolo del Conte Olaf.

Fonte: Comic Book