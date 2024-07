La serie Uno Splendido Errore (My Life with the Walter Boys) ha ottenuto il rinnovo per una stagione 2 e la scrittrice Ali Novak ha ora rivelato che il 15 aprile 2025 arriverà sugli scaffali il romanzo sequel dell’opera alla base del progetto.

Il nuovo capitolo della storia si intitolerà My Return to the Walter Boys.

Nel primo libro, adattato nello show, la giovane Jackie (Nikki Rodriguez) rimane orfana e si trasferisce da New York al Colorado, dove vivrà con Katherine e George Walter e i loro dodici figli. La teenager si trova ben presto divisa sentimentalmente tra Cole (Noah LaLonde) e Alex (Ashby Gentry).

Novak, che aveva quindici anni quando ha scritto la storia originale su Wattpad, ha spiegato che il secondo romanzo inizierà con Jackie che torna nel ranch dei Walter dopo aver trascorso l’estate a New York. Inizialmente si segue quello che accade quando deve decidere tra Alex o Cole, mentre il libro proseguirà poi svelando come si evolve la relazione con Cole.

Novak ha dichiarato:

Non dovevo realmente trovare l’ispirazione per scrivere il sequel, perché ho sempre voluto scriverlo. Penso sia un titolo davvero adatto perché non solo Jackie sta tornando dai Walter, ma inoltre io sto ritornando in questo mondo dopo tanti, tanti anni.

Il romanzo sequel non avrà tuttavia alcun legame con la seconda stagione dello show:

Nessun contenuto che sto attualmente scrivendo sarà nella seconda stagione. Hanno semplicemente preso delle direzioni diverse. Saranno di nuovo gli stessi personaggi che amano.

Che ne pensate del romanzo sequel di Uno splendido errore? Siete curiosi di scoprire le differenze con la serie?

