Netflix ha annunciato il rinnovo per la stagione 2 di Uno splendido errore (My Life With The Walter Boys), serie che ha debuttato in streaming da poco meno di due settimane ottenendo ascolti davvero notevoli (12.8 milioni di visualizzazioni nell’ultima settimana, per quasi 100 milioni di ore visualizzate).

La serie è basata sul romanzo scritto da Ali Novak e racconta la storia della quindicenne Jackie Howard (Nikki Rodriguez) che perde i genitori e la sorella in un incidente e si trasferisce in Colorado, dove vive con la famiglia della miglior amica della madre. I Walter la accolgono a braccia aperte e la teenager si ritrova ben presto a fare i conti con i sentimenti che prova per due dei fratelli.

La prima stagione ha concluso gli eventi raccontati tra le pagine e Melanie Halsall, showrunner della serie, non ha potuto rivelare alcuna anticipazione su quanto accadrà nel prossimo capitolo della storia, dichiarando semplicemente:

La storia è ambientata a Silver Falls. Oltre quello, onestamente non lo so.

Il team di sceneggiatori potrà quindi avere molta più libertà nell’ideare la storia, pur rimanendo fedeli allo spirito che contraddistingue il romanzo da cui è tratta. La showrunner ha però ribadito che ha sempre pensato a un progetto composto da più stagioni, avendo apprezzato il libro per il modo in cui crea una città “piena di personaggi fantastici che hanno delle opportunità narrative incredibili”. Halsall ha inoltre sottolineato che sono già stati compiuti dei cambiamenti e hanno introdotto dei personaggi inediti rispetto al romanzo per sorprendere anche i fan della storia originale e offrire qualcosa di diverso.

