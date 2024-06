Una serie su Van Helsing è in lavorazione alla CBS. A occuparsi della scrittura troviamo Jonathan Lee, mentre Rob Doherty, creatore di Elementary, è il produttore esecutivo del progetto insieme a Carl Beverly e Sarah Timberman.

Stando alla descrizione ufficiale, la serie è una reinterpretazione contemporanea del cacciatore di mostri Dr. Abraham Van Helsing, che utilizza la sua mente straordinariamente inquisitiva lavorando insieme alla sua ex, l’instancabile agente speciale dell’FBI Mina Harker, per risolvere i casi più agghiaccianti di New York City.

Ispirata al personaggio di Van Helsing abbiamo già una serie tv di Syfy, trasmessa da 2016 al 2021. Ambientato in un futuro prossimo, lo show ha come protagonista Vanessa Van Helsing (Kelly Overton), una discendente di Abraham Van Helsing, che all’improvviso si risveglia da un coma di tre anni dopo la sua presunta morte per ritrovarsi in un mondo post-apocalittico popolato da vampiri. La donna è l’ultima speranza dell’umanità, poiché la composizione unica del suo sangue le dà la possibilità di trasformare i vampiri in umani.

Sempre ispirato al celebre cacciatore di vampiri era uscito nel 2004 un film con Hugh Jackman nei panni del protagonista.

FONTE: Deadline