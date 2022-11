Vikings: Valhalla, svelata la data della stagione 2

Netflix ha annunciato la data della stagione 2 di Vikings: Valhalla, lo spin-off di Vikings.

La serie debutterà sul servizio servizio streaming il 12 gennaio 2023. La nuova stagione sarà composta da otto episodi, che saranno disponibili in un unico blocco.

Il creatore Jeb Stuart ha parlato di questa seconda stagione:

L’intero concetto della seconda stagione è che prendiamo questi tre eroi che sono in Scandinavia e li spingiamo fuori dalle loro zone di comfort. La seconda stagione per Harald e Leif è un viaggio on the road: sono Thelma e Louise sul fiume Dnepr. I due inizieranno questo incredibile viaggio. Freydís deve andare in Pomerania, che è un ambiente molto difficile. La seconda stagione mostrerà che a volte quando esci con persone che sono proprio come te, mangiano come te, parlano come te, puoi ancora finire nei guai. Quindi devi mescolare tutto, che penso sia quello che hanno fatto i vichinghi. E lo hanno fatto magnificamente, probabilmente meglio di qualsiasi altra cultura là fuori. Quindi abbiamo messo insieme questo gruppo eterogeneo di nobili russi, astronomi musulmani e truffatori, e se ne vanno da Novgorod.