Vinland Saga: la stagione 2 comincia a gennaio, e sarà su Netflix!

Netflix ha annunciato che pubblicherà i nuovi episodi dellastagione 2 di Vinland Saga a partire dal 9 gennaio.

La serie animata, adattamento del manga di Makoto Yukimura, debuttò su Crunchyroll, per poi approdare anche su Netflix una volta concluso. Con la stagione 2 invece, entrambi i servivi streaming offriranno le nuove puntate dello show.

VINLAND SAGA Season 2 is coming to Netflix this January 9 #VINLAND_SAGA #NetflixAnime pic.twitter.com/2KFwEJM6IY

Un nuovo millennio inizia nella parte meridionale della penisola dello Jutland in Danimarca. Dopo la morte del suo nemico di lunga data, Askeladd, Thorfinn ha perso il suo scopo nella vita. Acquistato dal proprietario terriero Ketil come “schiavo” e impegnato nella bonifica della terra lavorare nella sua fattoria. Thorfinn incontra un giovane uomo, Einar, anch’esso uno schiavo come lui. L’incontro di Einar porta Thorfinn ad affrontare i peccati che ha commesso e a iniziare a trovare un significato nella vita. D’altra parte, Canute, diventato re d’Inghilterra, tenta di estendere il suo territorio per stabilire la “terra promessa”. Questa è “La storia di un vero guerriero (Saga)”. “La storia dell’espiazione e della salvezza (Saga)” che va ben oltre il prologo.