Netflix ha annunciato lo sviluppo di uno spinoff di Virgin River dedicato ai genitori di Mel, oltre a svelare che sono iniziate le riprese della stagione 6 della serie.

Il nuovo progetto seguirà quanto accaduto a Sarah, la madre di Mel (Alexandra Breckenridge) quando si è innamorata di Everett.

Nei prossimi episodi dello show targato Netflix ci saranno inoltre dei flashback dedicati alla storia della coppia al centro del nuovo potenziale show scritto da Patrick Sean Smith. Attualmente il casting è ancora in corso e non è stato svelato chi interpreterà Sarah ed Everett da giovani.

La sesta stagione approfondirà la storia di Everett Reid, il suo passato e il suo presente. Nello show il personaggio è attualmente interpretato da John Allen Nelson, che ha debuttato in occasione dello speciale di Natale. Nel finale della quinta stagione Joey, la sorella di Mel, aveva scoperto una lettera inviata alla madre in cui si rivelava l’identità del padre biologico della protagonista. Nella puntata arrivata in streaming durante le feste, Mel e Jack avevano quindi rintracciato Everett Reid.

Breckenridge e Martin Henderson, su Instagram, hanno intanto annunciato l’inizio del lavoro sul set delle prossime puntate.

Che ne pensate? Sperate venga realizzata la serie spinoff prequel di Virgin river?

Potete trovare tutte le notizie sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: Deadline

