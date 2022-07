Virgin River: la stagione 4 risolve un mistero lasciato in sospeso

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La stagione 4 di Virgin River ha finalmente svelato la soluzione al mistero che era rimasto in sospeso negli episodi precedenti.

La notizia contiene spoiler sulle ultime puntate inedite disponibili su Netflix, non proseguite con la lettura se non avete ultimato la visione!

La storia si era interrotta infatti con Mel che informava Jack per svelargli che era incinta. La donna, inoltre, non era certa dell’identità del padre del bambino che poteva essere di Jack o del defunto marito, Mark.

Nel finale della quarta stagione, tuttavia, Mel riceve una notizia dall’ospedale e scopre definitivamente che Jack è il padre.

La serie svela inoltre che Charmaine ha mentito e l’uomo non è quindi il padre dei gemelli che stanno per nascere. I fan rimangono quindi alle prese con un altro mistero, visto che non viene rivelato il nome del vero padre, elemento che dovrebbe quindi essere svelato nella stagione 5.

Al centro della trama della serie tratta dai romanzi di Robyn Carr c’è Mel (Alexandra Breckenrdige), una giovane infermiera e ostetrica che si trasferisce in una piccola cittadina nel Nord della California.

Nella quarta stagione la protagonista affronterà un dilemma. Pur non sapendo se il suo bambino è figlio del defunto marito, Mark, o di Jack, la donna è ottimista. Per anni ha desiderato essere una madre e il suo sogno sta per diventare realtà. Jack la sostiene ed è entusiasta, nonostante il dubbio sulla paternità lo tormenti.

A complicare la situazione è l’arrivo di un nuovo affascinante dottore che spera di formarsi presto una famiglia. Hope sta ancora affrontando le conseguenze del suo incidente e gli effetti psicologici del trauma al cervello avranno delle profonde conseguenze su di lei e Doc.

Brie, intanto, cerca di dimostrare l’innocenza dell’uomo che ama e si avvicina inaspettatamente a Mike e alla rete criminale di Calvin. Anche se Preacher forma un nuovo legame romantico, non può che sperare di essere di nuovo accanto a Christopher e Paige.

