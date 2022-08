Virgin River: nella stagione 5 ci sarà maggior spazio per la diversità e l’inclusione

Nella stagione 5 di Virgin River ci sarà maggior spazio per la diversità e per l’inclusione.

Jinny Howe, responsabile delle serie drammatiche di Netflix, ha infatti parlato del lavoro dietro le quinte della serie dopo il cambiamento di showrunner da Sue Tenney a Patrick Sean Smith:

La stagione 5 continuerà a rispettare ciò che i fan hanno amato della serie fin dall’inizio, sembra una comunità a cui tutti apparteniamo e di cui facciamo tutti parte, è davvero confortante, ti dà speranza e penso che siano cose di cui le persone non hanno mai abbastanza in questo periodo.

Howe ha aggiunto:

Penso che quello che sarà interessante sarà vedere questo universo continuare a crescere ed espandersi, vedere nuovi personaggi, assistere al ritorno di altri. Si sono gettate le basi di molto di tutto questo nel finale della quarta stagione, ma sarà realmente eccitante vedere tutto quanto evolversi nella stagione 5. E alcuni degli elementi in stile soap opera emergeranno da queste nuove complesse tensioni e dai triangoli sentimentali.

Jinny ha quindi parlato della diversità sostenendo:

Senza entrare nello specifico, dirò che continuerà a essere un focus della serie. Alcune delle nostre iniziali conversazioni del casting per la stagione 5 hanno evidenzato che si continuerà a metterle al centro e sarà qualcosa che verrà proposto di più, come noterà il pubblico. Si tratta decisamente di una priorità, penso che lo noterete, mentre espandiamo la comunità di Virgin River, ci sarà maggiore diversità e inclusione.

Al centro della trama della serie tratta dai romanzi di Robyn Carr c’è Mel (Alexandra Breckenrdige), una giovane infermiera e ostetrica che si trasferisce in una piccola cittadina nel Nord della California.

Nella quarta stagione la protagonista affronterà un dilemma. Pur non sapendo se il suo bambino è figlio del defunto marito, Mark, o di Jack, la donna è ottimista. Per anni ha desiderato essere una madre e il suo sogno sta per diventare realtà. Jack la sostiene ed è entusiasta, nonostante il dubbio sulla paternità lo tormenti.

A complicare la situazione è l’arrivo di un nuovo affascinante dottore che spera di formarsi presto una famiglia. Hope sta ancora affrontando le conseguenze del suo incidente e gli effetti psicologici del trauma al cervello avranno delle profonde conseguenze su di lei e Doc.

Brie, intanto, cerca di dimostrare l’innocenza dell’uomo che ama e si avvicina inaspettatamente a Mike e alla rete criminale di Calvin. Anche se Preacher forma un nuovo legame romantico, non può che sperare di essere di nuovo accanto a Christopher e Paige.

Fonte: Deadline