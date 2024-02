La serie cult Vita da strega sarà al centro di un reboot di cui si occuperà Judalina Neira (The Boys, Daisy Jones and the Six), che ha stretto un accordo con Sony Pictures Television.

Il progetto viene descritto come uno show irriverente che offre un nuovo approccio al classico show. Nel team della produzione, oltre a Neira, ci saranno anche Doug Robinson e Lauren Moffat.

Lauren Stein, a capo di Sony Picture Television, ha dichiarato:

Judalina si è unita alla famiglia della Sony con il suo lavoro per The Boys e siamo incredibilmente orgogliosi del suo contributo per sostenere la visione del creatore Eric Kripke. Porta passione e autenticità ed è stata una grande sostenitrice della rappresentazione e della crescita degli autori latinoamericani. Sapevamo che dovevamo stringere un accordo con lei!

La serie Vita da strega era stata creata da Sol Saks e prodotta da Harry Ackerman. Lo show era andato in onda per otto stagioni sugli schermi di ABC, dal 1964 al 1972. Elizabeth Montgomery aveva il ruolo della strega Samantha, sposata con Darrin, un uomo normale.

La serie aveva dato vita anche a uno spinoff sulla figlia della coppia, Tabitha.

Che ne pensate? Sperate che venga realizzato il reboot di Vita da strega?

Fonte: Deadline