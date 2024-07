Anna Fricke, showrunner della serie, ha parlato dei progetti che erano stati ideati per la stagione 5 di Walker in una nuova intervista rilasciata a TVLine.

Nella puntata finale è apparso James Van Der Beek e gli autori avevano ideato un ruolo interessante per lui nel prossimo capitolo della storia.

Anna ha raccontato che l’obiettivo era di lasciare qualche elemento narrativo in sospeso e avevano pensato alla star di Dawson’s Creek per una parte specifica:

Doveva essere il leader di una setta. Fin da quando James Van Der Beek si è trasferito ad Austin, abbiamo pensato: ‘Come lo coinvolgiamo nello show? Cosa possiamo fare?’. E questo sembrava perfetto, finalmente lo abbiamo coinvolto per questa parte. E non si sa molto, ma lo avevamo contattato per chiedergli di interpretare Clint West nella stagione 1, che ha poi interpretato Austin Nichols in modo eccellente. Non cambierei quella scelta in nessun altro modo. Ma James è stato in quella lista per un possibile ruolo da villain. Ci eravamo in un certo senso avvicinati a lui, chiedendoci se fosse possibile e se potessimo coinvolgerlo. E Jared e James sono amici, e Dawson’s Creek è stato, ovviamente, il mio primo lavoro in questo settore. Quindi è stato un momento meraviglioso in cui si è chiuso un cerchio.