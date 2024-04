La serie Walker, secondo quanto riportato dalle fonti di Deadline, potrebbe non ricevere il rinnovo per la stagione 5 a causa dei costi di licenza piuttosto bassi, circa 500 mila dollari per episodio.

La cifra potrebbe infatti convincere i responsabili di CBS Studios che non sia un investimento fruttuoso, considerando inoltre che non si tratta di una co-produzione internazionale.

Walker, tuttavia, è la serie più vista sugli schermi di The CW e Jared Padalecki continua a essere uno dei volti più popolari tra gli appassionati di serie tv, considerando anche il successo duraturo di Supernatural, serie che si è conclusa quattro anni fa e che ha spinto i fan rimasti orfani delle avventure dei fratelli Winchester ad appassionarsi al nuovo show.

La stagione 4 della serie creata da Anna Fricke va attualmente in onda sugli schermi americani. Nel cast ci sono anche Molly Hagan, Keegan Allen, Violet Brinson, Kale Kulley e Genevieve Padalecki.

Che ne pensate? Sperate in un rinnovo per la stagione 5 di Walker?

Fonte: Deadline