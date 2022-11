In occasione dell’annuncio dei dati trimestrali, Warner Bros. Discovery ha comunicato il dato aggregato degli abbonati alle proprie piattaforme. Nel secondo trimestre dalla sua nascita (1 luglio / 30 settembre), quello in cui è andato in onda per la maggior parte House of the Dragon, gli abbonati a HBO, HBO Max e Discovery+ sono saliti a 95 milioni in tutto il mondo, con un incremento di 2.8 milioni di abbonati (di cui solo 500,000 negli Stati Uniti). Per fare un confronto, Netflix ha 223 milioni di abbonati in tutto il mondo, e ha recentemente comunicato un incremento di 2.4 milioni di abbonati (di cui solo 100,000 negli USA).

La compagnia ha deciso di non comunicare i dati separati delle varie piattaforme perché punta a unirle sotto un’unica tecnologia e un’unica piattaforma, il cui nome non è stato ancora deciso. David Zaslav ha però annunciato che il lancio negli Stati Uniti avverrà prima del previsto: non più nell’estate del 2023, ma nella primavera del 2023.

Ci aspettiamo una flessione salutare con il lancio del nostro servizio combinato. E siamo felici di annunciare che abbiamo anticipato il lancio dall’estate alla primavera del 2023. Stiamo lavorando duramente. Riusciremo a presentarlo ai consumatori in tutto il mondo e farlo funzionare alla perfezione.

In America Latina dovrebbe arrivare a fine 2023, mentre in Europa nel 2024.

Calano le perdite per Warner Bros. Discovery, anche se continuano a essere ingenti: 2.3 miliardi di dollari nel terzo trimestre. Proprio per frenare queste perdite, Zaslav proseguirà con la ristrutturazione e la riorganizzazione della compagnia, non senza parecchi tagli.

