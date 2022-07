Wedding Season: le foto della serie con Rosa Salazar realizzata dai produttori di Emily in Paris

Disney+ ha condiviso le prime foto della serie Wedding Season, un progetto con star Rosa Salazar realizzato dai produttori di Emily in Paris.

Lo show debutterà in streaming l’8 settembre e nelle puntate si racconterà la storia di Katie (Rosa Salazar) e Stefan (Gavin Drea) che si innamorano mentre partecipano a un matrimonio e iniziano una relazione, nonostante la giovane abbia già un fidanzato. Due mesi dopo, al matrimonio di Katie, il suo nuovo marito e la sua intera famiglia vengono uccisi. Stefan e Kate si incolpano a vicenda per quanto accaduto e inizia la ricerca per la verità.

Ecco le foto:

Il progetto, una produzione britannica in collaborazione con il servizio della Disney, è composto da otto episodi è stato ideato da Oliver Lyttelton (Cheaters) e George Kane (Crashing).

Nel cast delle puntate della prima stagione ci sono anche Jade Harrison, Jamie Michie, Callie Cooke, Bhav Joshi, Ioanna Kimbrook, e Omar Baroud.

Nel team dei produttori ci sono Chris Carey, Laurence Bowen, Toby Bruce, Brooke Posch, Lilly Burns, Tony Hernandez e Johanna Devereaux.

Che ne pensate delle foto di Wedding Season? Seguirete la serie?

Fonte: Deadline