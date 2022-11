Westworld è stato cancellato: la HBO ha deciso che la serie non proseguirà per una quinta stagione, tre mesi dopo che la quarta si è conclusa sul canale via cavo e in streaming. Il finale andato in onda il 14 agosto è quindi il finale di serie, nonostante un cliffhanger piuttosto evidente.

Numerosi i motivi per cui il network ha deciso di non proseguire nella produzione della serie fantascientifica: i costi notevoli, combinati con ascolti non proprio stellari e, soprattutto, i tagli che la multinazionale Warner Bros. Discovery (proprietaria di HBO) sta operando ormai da mesi per frenare le ingenti perdite registrate da Warner (l’obiettivo è arrivare a 3.5 miliardi di dollari in risparmi grazie alla fusione, buona parte dei quali ottenuti tagliando le produzioni più costose o meno redditizie).

Creata dalla coppia Jonathan Nolan e Lisa Joy e prodotta da J.J. Abrams, Westworld vedeva nel cast Evan Rachel Wood, Thandiwe Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Aaron Paul, Angela Sarafyan, James Marsden e più di recente Ariana DeBose, Aurora Perrineau e Daniel Wu.

Nolan e Joy hanno rilasciato una dichiarazione attraverso la loro casa di produzione Kilter Films:

Realizzare Westworld è stata una delle vette della nostra carriera, siamo profondamente grati al nostro straordinario cast e troupe per aver creato questi personaggi indelebili e questi mondi meravigliosi. È stato un privilegio poter raccontare queste storie sul futuro della coscienza – umana e non solo – nella breve finestra di tempo che ci separa da quando i nostri padroni dell’Intelligenza Artificiale ce lo impediranno.

La serie ha ottenuto grandi ascolti durante la sua prima stagione, ma la quarta stagione, arrivata con notevole distanza dalla terza anche a causa dei ritardi dovuti alla pandemia, ha visto un crollo. Nominata a 54 Emmy, Westworld ha ottenuto 9 premi.

Fonte: Variety