La notizia della cancellazione di Westworld è arrivata inaspettata nella serata di ieri, ma a quanto pare il cast verrà comunque pagato nonostante la stagione 5 non vedrà mai la luce.

Stando alle fonti di Deadline, il cast principale aveva accordi pay-or-play per la stagione 5. Gl iattori avrebbero firmato un contratto prima che la stagione 4 andasse in onda (la produzione della stessa era stata ritardata a causa della pandemia), e le opzioni li scritte sono state esercitate.

La mossa non è insolita: le reti a volte pagano in anticipo per assicurarsi la presenza del cast prima che venga presa una decisione per il rinnovo, soprattutto se tra gli attori ci sono grandi nomi che sarebbero difficili da richiamare senza contratti.

Il cast principale di Westworld, come elencato nella pagina HBO dello show, è guidato da Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Jeffrey Wright, Ed Harris e Aaron Paul.

