Westworld tornerà con la sua stagione 4 il 27 giugno, e secondo Jeffrey Wright uno dei modi per fermare i pericolosi residenti sarebbe far intervenire Batman e il commissario Gordon.

In una recente intervista con Comic Book, a Wright (che interpreta proprio Gordon nel Batman di Matt Reevees) è stato chiesto cosa farebbe il cavaliere oscuro di fronte ai residenti:

Bella domanda. Beh, dipende dal residente, giusto? Sai, dipende da chi è. Non lo so. Lo scopriremo però. È una decisione difficile. È una decisione difficile.

Quando il suo co-protagonista Luke Hemsworth ha suggerito che un aggiornamento del costume da pipistrello avrebbe aiutato, magari includendo dei capezzoli come in Batman Forever, Wright ha aggiunto:

Come distrazione per quel tipo di residenti iper sessualizzati. Sì. Allora potrebbe bastare. Potrebbe essere necessario trovare una tecnica diversa per alcuni dei residenti più ostili. Ma poi otterrai dei residenti che diventeranno fan di Batman, tiferanno per lui, gli apriranno la strada, faranno spazio alla Batmobile, la cercheranno per le strade e diranno “Ehi, quello è il mio ragazzo!” e potrebbero creare delle forti alleanze lì che sarebbero vantaggiose per entrambe le parti.

Vi ricordiamo che i nuovi episodi nella versione doppiata saranno disponibili in esclusiva su Sky e in streaming su NOW dal 4 luglio, e, in contemporanea assoluta con HBO, dal 27 giugno on demand in versione originale sottotitolata.

E secondo voi, Batman e Gordon potrebbero fermare i residenti di Westworld? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

