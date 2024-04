La serie Westworld è stata cancellata da HBO nel 2022, ma il co-creatore Jonathan Nolan non ha perso la speranza di realizzare la stagione 5 e concludere la storia. Lo show, sviluppato in collaborazione con Lisa Joy, era ispirato al film Il mondo dei robot di Michael Crichton, uscito nelle sale nel 1973.

Intervistato da The Wrap, il produttore ha spiegato:

La nostra filosofia, fin dall’inizio, era di assicurarsi che ogni stagione, ogni capitolo, dovesse essere in qualche modo completo, raccontare una buona storia, e poi si otteneva una possibilità di continuare.

Nolan ha quindi proseguito:

Ma io e Lisa abbiamo una struttura per la serie e voglio avere un’occasione di finire queste cose. Penso che ci sia ancora la nostra speranza di rivisitare quella storia in futuro, e se avessimo una chance di farlo odierei aver rovinato tutto ora.

In passato anche alcuni membri del cast, come Luke Hemsworth, hanno condiviso la loro speranza di concludere il racconto. James Marsden, dopo la cancellazione, aveva fin da subito dichiarato:

Chi lo sa? Forse c’è un qualche mondo dove può essere completata. Forse è solo una speranza, perché so che avevamo dei progetti per finirla nel modo in cui volevamo.