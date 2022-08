Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nonostante non sia ancora stata rinnovata ufficialmente, Lisa Joy ha confermato che la stagione 5 di Westworld sarà l’ultima. Ovviamente vi consigliamo di non proseguire nella lettura se non avete ancora visto l’ultimo episodio della stagione 4.

Durante una recente intervista con EW per parlare del finale della quarta stagione, Lisa Joy ha spiegato che la storia ha già un finale, e che se si dovesse fare la stagione 5 sarà il momento di chiudere le vicende di Westworld:

Non abbiamo mai scritto la serie con un numero esatto di stagioni rimaste. Ma poi quando stavamo scrivendo questa stagione, ci siamo detti ‘Possiamo portarlo fino al precipizio prima di completarlo con ciò che avevamo sempre programmato sarebbe accaduto nella quinta stagione.’ Quindi, come Dolores, abbiamo un’altra storia da raccontare e vedremo se riusciremo a raccontarla

La stagione 4 si è conclusa con Dolores e Christina che diventano una cosa sola nel Sublime. Dolores decide poi di compiere un ultimo esperimento e raccontare una nuova storia dall’inizio..

Abbiamo sempre avuto l’idea che, nell’ultima stagione, avremmo lasciato che la persona che è sempre stata il capriccio delle storie, delle predilezioni e dei desideri di altre persone fosse in grado di scrivere una storia tutta sua e potesse capovolgere davvero tutto. In termini di trampolino di lancio per quello che sarà la stagione 5, i vecchi regimi e il vecchio mondo e molti dei vecchi personaggi sono stati smantellati e distrutti nella stagione 4. Quindi, in questo test finale, cosa farà Dolores? In che modo il mondo sarà diverso? In che modo lei, in qualità di tester finale, creerà un universo diverso in un gioco diverso e in un modo diverso?”

Tutti gli episodi della stagione 4 di Westworld sono disponibili su Now.

Vi ricordiamo che i nuovi episodi nella versione doppiata sono disponibili in esclusiva su Sky e in streaming su NOW dal 4 luglio, e, in contemporanea assoluta con HBO, dal 27 giugno on demand in versione originale sottotitolata.

Cosa ne pensate del finale della stagione 4 di Westworld? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: YouTube