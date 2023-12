What If...?

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

A.C. Bradley ha concluso i dieci giorni di messa in onda della seconda stagione di What If…? pubblicando una serie di Tweet con ringraziamenti al cast e alla troupe della serie d’animazione, che ha il pregio di essere il prodotto dei Marvel Studios meglio accolto dalla critica quest’anno.

La produttrice e sceneggiatrice si è poi congedata dalla serie, spiegando ai propri follower perché ha deciso di lasciare il progetto. Ha commentato così il primo sguardo alla terza stagione (attualmente in produzione) pubblicato l’altro giorno:

Questo episodio è il mio preferito, ed è anche l’ultima sceneggiatura di What If…? che ho consegnato. Dopo la seconda stagione, ho deciso di lasciare la Marvel. È stata una corsa divertente, ma è venuto il momento di affrontare nuove avventure e nuovi medium. Mando tutto il mio amore al cast, alla troupe e ai fan!

In un tweet precedente, Bradley ha spiegato perché il mondo non finisce nel nono e ultimo episodio della seconda stagione, in cui Captain Carter scopre che Strange Supremo intende sacrificare eroi e criminali dei vari universi per salvare il suo universo, da lui distrutto nel tentativo di salvare Christine. Alla fine, Carter con l’aiuto di Kahhori riescono a salvare gli universi, e dopo che Stephen Strange ha trascinato la sua controparte malvagia nella Fucina, anche il suo universo è rinato assieme a Christine (ma senza che lui sia mai esistito e mai esisterà). Un finale sostanzialmente positivo, che la sceneggiatrice ha voluto spiegare così:

Siccome me lo chiedete, vi spiego perché il mondo non finisce nella seconda stagione. Abbiamo scritto la seconda stagione tra gennaio e ottobre del 2020, in pieno Covid, durante le proteste del Black Live Matters e un’elezione presidenziale americana. Quando abbiamo pensato che il NOSTRO mondo fosse sull’orlo della rovina… What If…? è diventata la nostra oasi, un rifugio dove i nostri eroi si oppongono all’oscurità, e gli insospettabili brillano maggiormente: Nebula, Hela, e una giovane donna che vuole vedere un bel lago. A volte, è semplicemente più divertente salvare il mondo…

Trovate tutte le notizie su What If…? nella nostra scheda.

Approfondimenti sui Marvel Studios