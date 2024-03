What We Do in the Shadows

Harvey Guillén, interprete di Guillermo, ha spiegato in una nuova intervista perché la stagione 6 di What We Do In The Shadows è il momento giusto per concludere la storia dei protagonisti.

L’attore, intervistato da ScreenRant, ha spiegato:

Certamente è triste. Siamo tutti davvero tristi, ma penso che sia la giusta durata. Pensateci. Sei stagioni è un periodo davvero lungo. Insieme, dal pilot a quando concluderemo lo show, saranno sette anni della nostra vita. Sette anni della nostra vita è un periodo lungo per impegnarci in uno show che amiamo.

Guillén ha aggiunto:

Facciamo il nostro meglio, ma poi non vuoi mai essere in uno show che rimane anche quando non è più il benvenuto o uno show che fa reagire dicendo: ‘Oh, è ancora in onda?’. Sono orgoglioso nel dire che nessuna delle nostre stagioni ha mai suscitato quella sensazione. Anzi, fa venire voglia alle persone di vederne altri episodi.

L’interprete di Guillermo ha sottolineato che sono arrivati a un punto in cui gli scheneggiatori avrebbero dovuto decidere come prolungare la storia senza superare il limite:

Non vuoi mai fare il salto dello squalo, quindi penso che siamo realmente orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto e continuiamo a fare, e penso che questa ultima stagione sarà la ciliegina sulla torta. Le persone diranno: ‘Sapete cosa? Sì, quello è il modo in cui concludere questo viaggio’. Sono entusiasta e inoltre triste.

L’attore ha svelato:

L’altro giorno noi membri del cast eravamo seduti sul set quando Kayvan è diventato nostalgico: ‘Oddio, l’ho detto nel pilot’, e stava addentrandosi nei ricordi. Abbiamo stretto delle amicizie che dureranno tutta la vita, ad esempio io e Kayvan abbiamo stretto un forte legame ed è uno dei miei migliori amici. Letteralmente, chiama per controllare come sto, e vado a Londra, dove lui e la sua fidanzata mi cucinano la cena. Questo show mi ha regalato così tante cose e penso che la migliore sia un’amicizia che durerà tutta la vita.

