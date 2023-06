Il libro Whips scritto da Cleo Watson diventerà una serie tv prodotta da Andy Serkis tramite la sua casa di produzione Imaginarium.

Il romanzo è stato scritto da un’ex consigliera di Boris Johnson che ha avuto l’incarico di vicecapo di gabinetto durante la pandemia.

Whips viene descritto come un mix di House of Cards e Cinquanta sfumature di grigio, e racconta la storia di tre donne mentre affrontano le crisi e le controversie con al centro il governo britannico. Bobby lavora per un membro del parlamento, Jess è una giornalista, ed Eva è entrata nello staff del primo ministro. Le tre donne dovranno quindi cercare di farsi strada in un mondo politico dominato dagli uomini.

Jonathan Cavendish, co-fondatore di Imaginarium, ha dichiarato che la storia riguarda il potere delle donne e ha al centro tre protagoniste “brillanti, piene di difetti, leali e amabili”.

Per ora il progetto è nelle prime fasi di sviluppo e non sono ancora stati scelti gli sceneggiatori.

Che ne pensate dell’idea di adattare Whips in una serie tv?

Fonte: Deadline