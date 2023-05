Paramount+ ha condiviso il trailer della stagione 2 di Joe Pickett, la serie con star Michael Dorman che tornerà sugli schermi americani il 4 giugno con due episodi.

Nelle nuove puntate dello show ambientato in Wyoming, il protagonista Joe Pickett scopre un cacciatore assassinato nelle montagne e si rende conto che è solo una delle vittime di alcuni terribili omicidi. Per risolvere il caso e individuare il killer, Joe deve affrontare un attivista radicale anti-caccia, dei gemelli che vivono ai margini, e il proprio passato complicato.

Joe e sua moglie, Marybeth, scoprono che gli uomini uccisi non erano innocenti quanto sembrava, ma quando vanno troppo a fondo, sono obbligati a fuggire e lottare per la propria vita.

La serie si basa sui romanzi di C.J. Box ed è diratta da John Erick Dowdle e Drew Dowdle, impegnati anche come showrunner.

Nel cast delle nuove puntate ci sono Michael Dorman, Julianna Guill, Sharon Lawrence, Paul Sparks, Mustafa Speaks, Skywalker Hughes, Kamryn Pliva, David Alan Grier, Vivienne Guynn, Chad Rook, Aadila Dosani, e Keean Johnson.

Che ne pensate del trailer della stagione 2 della serie Joe Pickett? Lasciate un commento!

Fonte: YouTube

