Will Ferrell sarà protagonista di una nuova commedia sul mondo del golf, prodotta da Gloria Sanchez Production e T-Street.

La serie, ancora senza titolo, ruoterà attorno a un giocatore di golf professionista che diventa il volto di un controverso nuovo campionato in competizione con il PGA.

Sebbene fittizia, la storia farebbe inevitabilmente dei parallelismi con la startup LIV Golf. Richiama anche uno dei film distintivi di Ferrell, Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby. La serie ha un tono simile, e riporta Ferrell nell’arena sportiva che ha esplorato anche in Blades of Glory.

Ferrell e Elbaum saranno i produttori esecutivi per Gloria Sanchez; Rian Johnson e Ram Bergman saranno i produttori esecutivi insieme al presidente della TV di T-Street, Nena Rodrigue. Rian Johnson non dovrebbe scrivere o dirigere.

Fonte: Deadline