Will Ferrell invade le più famose produzioni Netflix nello spot General Motors del Super Bowl

General Motors e Netflix hanno diffuso online lo spot del Super Bowl interpretato da Will Ferrell in cui il celebre attore invade alcune delle più celebri produzioni disponibili, fra film e serie Tv, sulla popolare piattaforma da Army of the Dead di Zack Snyder (LEGGI LA RECENSIONE) al fenomeno sudcoreano Squid Game (LEGGI LA RECENSIONE), passando per Bridgerton e, ovviamente, Stranger Things.

Potete ammirare lo spot nella parte superiore di questa pagina.

FONTE: YouTube