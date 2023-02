Super Bowl 2023: venduti tutti gli spazi pubblicitari, il costo degli spot a 7 milioni di dollari

Si terrà domenica Super Bowl 2023, la 57° edizione del colossale evento sportivo con la finale del campionato della National Football League durante la quale saranno trasmessi spot televisivi di ogni tipo.

In un articolo di approfondimento pubblicato da Deadline, apprendiamo che Fox (il canale sui andrà in onda l’evento) aveva venduto il 95% degli spazi pubblicitari (il cui valore quest’anno avrà un picco di 7 milioni) già dallo scorso settembre.

Da allora tutti gli spazi durante la partita sono stati venduti, anche se all’appello restano tre spot nel pre-partita e uno e mezzo nel post.

Nell’articolo si sottolinea che la Fox aveva già iniziato a vendere gli spazi 18 mesi fa, e la cosa non sorprende. Il Super Bowl è un appuntamento molto amato dagli appassionati di sport, ma anche dai fan del cinema e delle serie tv: durante la manifestazione – l’anno scorso seguita da 112 milioni di americani – vengono infatti trasmesse molte anteprime dei progetti più attesi dell’anno.

Quest’anno, come abbiamo visto, assisteremo al ritorno della Warner Bros. Pictures che presenterà The Flash e il ritorno di compagnie oramai solite come Universal, Disney e Paramount.