Ben Stiller e Steve Martin protagonisti degli spot Pepsi del Super Bowl

È arrivato online in versione integrale lo spot della Pepsi interpretato da Ben Stiller di nuovo nei panni di Zoolander e non solo, che è stato concepito in occasione dell’evento televisivo sovrano d’America, ovvero sia il Super Bow, la 57° edizione del colossale evento sportivo con la finale del campionato della National Football League durante la quale saranno trasmessi spot televisivi di ogni tipo.

Nel promo, della durata di quasi un minuto, Ben Stiller, nei panni di svariati personaggi tra i quali Zoolander, c’insegna i segreti della recitazione, di come le emozioni e le sensazioni che proviamo grazie al grande schermo arrivino anche e soprattutto tramite una grande recitazione. Anche se per sapere se il gusto della Pepsi Zero Zuccheri sia davvero così sensazionale oppure no, dobbiamo provarla noi stessi senza limitarci a quanto mostrato dallo spot. Lo trovate in alto su questa pagina.

La stessa lezione che ci viene data anche dall’altro testimonial che il colosso di alimenti, snack e bevande con sede a Purchase, New York, ha scelto come testimonial per lo spot del Super Bowl, ovvero sia Steve Martin, il leggendario comedian americano attualmente su Disney Plus con Only Murders in the Building.

Trovate la seconda pubblicità, quella con Steve Martin, qua sotto, seguita anche dai due teaser della campagna arrivato su YouTube qualche giorno fa:

Che ve ne pare di questi due spot della Pepsi con Ben Stiller e Steve Martin? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!