Willow: le foto dei costumi della serie dalla D23!

Tra i grandi protagonisti del panel della Lucasfilm alla D23 Expo la settimana scorsa c’era Willow, l’attesissima serie tv sequel dell’indimenticabile film omonimo uscito nel 1988 e creato da George Lucas e Ron Howard.

Sul palco della D23 Expo, presentati da Kathleen Kennedy, sono saliti Warwick Davis (Willow Ufgood), Joanne Whalley (Sorsha), Ruby Cruz (Kit), Erin Kellyman (Jade), Ellie Bamber (Dove), Dempsey Bryk (Airk), Amar Chadha-Patel (Boorman) e Tony Revolori (Graydon), oltre a Christian Slater, e tutti insieme hanno presentato il nuovissimo trailer che potete vedere qui.

Ma la serie di Willow è stata anche protagonista di una splendida mostra presente nell’esposizione: sono stati infatti mostrati i costumi originali utilizzati durante le riprese e realizzati da Sarah Young. Noi eravamo alla D23 Expo e li abbiamo fotografati per voi!

Ambientata in un mondo magico in cui prosperano brownies, stregoni, troll e altre creature mistiche, Willow è la storia di un improbabile gruppo di eroi che parte per una pericolosa missione, affrontando i propri demoni interiori e unendosi per salvare il proprio mondo. Un epico fantasy in costume raccontato con una sensibilità moderna e ricco di umorismo, emozioni, energia e vivacità.