Willow: Ruby Cruz svela come ha studiato il film per la sua interpretazione nella serie

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Ruby Cruz interpreta nella serie Willow la figlia di Madmartigan e Sorsha, quindi nipote di Bavmorda, e l’attrice ha condiviso qualche dettaglio di come ha usato il film per la sua interpretazione.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni sugli ultimi episodi della serie!

L’attrice, intervistata da The Hollywood Reporter, ha rivelato qualche retroscena del suo impegno sul set e svelato di aver dato voce al personaggio affidato a Jean Marsh nel film, ammettendo poi di non essere a conoscenza di eventuali dettagli relativi al futuro del suo personaggio legati a questo dettaglio. Ruby ha spiegato come è stata coinvolta nel dare voce a Bavmorda:

Mi ricordo che stavo registrando i dialoghi per il quarto episodio e Jon Kasdan mi ha detto ‘Ehi, abbiamo bisogno di questa voce di Bavmorda. Vuoi semplicemente farlo?’. E ho risposto: ‘Certo!’. Si è trattato dell’impulso del momento, ma è stato realmente divertente da fare. Ho semplicemente ascoltato una breve registrazione del film e ho iniziato a interpretare le battute. Penso sia così divertente che l’abbiano realmente usato. Vedremo cosa accadrà.

Ruby ha inoltre visto più volte il film per poter studiare l’interpretazione di Val Kilmer e Joanne Whalley, interpreti dei genitori di Kit:

Come attrice è stata un’opportunità davvero bella avere a disposizione le scene dell’incontro dei genitori del mio personaggio, mi ha inoltre permesso di capire le loro personalità. Invece che inventare da sola la storia sul passato, ho potuto vedere il film originale e la vivacità di Madmartigan. Si tratta di un personaggio molto schietto e sicuro di sé, e Sorsha è insolente, determinata e non ha paura di andare controcorrente. Quindi c’erano decisamente delle cose che ho messo nel mio personaggio, ma ho inoltre immaginato come queste persone avrebbero cresciuto un figlio. Che parti di loro avrebbero infastidito Kit? Quali non avrebbe voluto Kit? Quindi si è trattato di una parte davvero fantastica poter interpretarla.

Che ne pensate di come Ruby Cruz ha usato il film per delineare la sua interpretazione nella serie Willow?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: The Hollywood Reporter