Netflix ha cancellato la produzione di altre serie animate tra cuidi Ava DuVernay,e il film. La piattaforma di streaming ha inoltre annullato la realizzazione del docuumentario Stamped: Racism Antiracism and You, realizzato in abbinamento con Stamped From the Beginning, attualmente in post-produzione.

Wings of Fire era stato annunciato nel 2021 e il progetto doveva basarsi sui libri per bambini di Tui T. Sutherland. Al centro della trama c’era la storia di una tribù di draghi coinvolta in una battaglia che dura da generazioni per cercare di ottenere un tesoro andato perduto da tempo.

Antiracist Baby si basava invece sul libro del Dottor Ibram X Kendi, autore di Stamped: Racism, Antiracism and You.

With Kind Regards From Kindergarten raccontava invece la storia di due giovani amici che si allontanano quando uno di loro perde la propria immaginazione.

Netflix ha preso la decisione per una questione creativa, non economica, interrompendo lo sviluppo e la produzione dei progetti che erano ancora nelle prime fasi della realizzazione.

