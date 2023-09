La settimana scorsa la serie di HBO Winning Time è stata cancellata dopo due stagioni, e se qualche fan ci è rimasto male, la star dei Lakers Magic Johnson si è detto indifferente.

Intervistato durante una cerimonia per mettere fine all’AIDS Johnson ha confessato di non aver mai visto lo show, ha infatti detto:

Beh, non l’ho mai visto perché nessuno in questo mondo può raccontare la storia dei Lakers, come se avesse bisogno di essere raccontata. La storia di Showtime? Nessuno! Il dottor Buss era molto in anticipo sui tempi come proprietario. La nostra squadra? Incredibile! Le ragazze dei Laker con Paula Abdul? Incredibili! Nessuno può raccontare quella storia. Quindi nessuno di noi lo ha guardato perché era un racconto di finzione. Non puoi proprio raccontare quella storia. Ma, ehi, dipende da loro.