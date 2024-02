Nonostante Peacock non l’abbia ancora annunciata, Isla Fisher è ottimista riguardo alla realizzazione della stagione 3 di Wolf like Me.

In una recente intervista con The Hollywood Reporter, Fisher ha discusso della possibilità di una stagione 3 di Wolf Like Me:

Al momento, non sappiamo se riusciremo a realizzare Wolf Like Me 3. Ma è un momento davvero entusiasmante per Peacock. E quando lo realizziamo, ci permettono davvero di oltrepassare i limiti e creare. Penso che, dato il feedback sulla seconda stagione, sono cautamente ottimista sul fatto che riusciremo a farne una terza, soprattutto perché siamo finiti con un cliffhanger. Sarebbe meraviglioso lavorare di nuovo con Abe Forsythe perché è davvero una fonte di ispirazione; è un creatore così brillante. È una squadra così meravigliosa, Josh e Ariel, che interpreta Emma, ​​andiamo tutti molto d’accordo e, onestamente, non c’è mai stato un momento brutto sul set nella prima o nella seconda stagione. Sono semplicemente brave persone a cui importa di cosa fanno. L’unico ego in tutto ciò è il progetto, ed è così divertente.

Nella seconda stagione, Mary e Gary entrano nella fase successiva della loro relazione e affrontano la più grande sfida: la gravidanza. Nonostante cerchino di provare ad avere una gravidanza ‘normale’, sembra impossibile con così tante domande in sospeso. Il loro bambino sarà un neonato o un cucciolo di lupo? Per quanto riusciranno a mantenere il loro segreto con il resto della famiglia? E quello che è accaduto nel deserto tornerà a tormentarli?

Quando l’ex professore di Mary, Anton (Edgar Ramirez) riappare improvvisamente nella sua vita, nuovi segreti del passato di Mary vengono rivelati, lasciando i protagonisti nel dubbio che forse non dovrebbero stare insieme.

Nel cast della serie creata da Abe Forsythe ci sono anche Ariel Donoghue, Emma Lung, Anthony Taufa, e Honour Latukefu. Fisher e Gad sono inoltre nel team dei produttori.

