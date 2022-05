sarà uno dei giudici di, debuttando così al tavolo dello show dopo trenta anni di carriera che l’ha portata a spaziare tra generi, mezzi di comunicazione e linguaggi.La star ha recentemente condotto – per il quinto anno consecutivo – del Concerto delin un’edizione che ha battuto tutti i record, fin dagli esordi ha dimostrato di essere un’artista poliedrica e innovativa, capace di incontrare sempre il gusto del pubblico.

Ecco il video con cui annuncia il suo arrivo tra le fila del talent show:

Una carriera tra tv, cinema e musica, Ambra ha partecipato a oltre 30 show televisivi, lavorato al cinema con registi come Ferzan Özpetek, Cristina Comencini, Paolo Genovese, Carlo Vanzina, Marco Bellocchio, Stefano Benni e molti altri. Ambra ha inoltre scritto un romanzo (InFame, nel 2020, edito da Rizzoli).

Tutto ciò le ha permesso di conquistare, tra gli altri, un David di Donatello come miglior attrice protagonista e una nomination, il Premio speciale Nastro d’Argento 2017 e un Nastro d’argento come Migliore attrice non protagonista, un Globo d’oro, due CinéCiak d’Oro, il Giffoni Experience Award 2017, i Premi Flaiano e Persefone e, nella musica, quattro dischi di platino.

Quello di Ambra è il secondo nome annunciato per la giuria di #XF2022, dopo quello di Fedez, il cui ritorno al tavolo dello show di Sky prodotto da Fremantle è stato confermato negli scorsi giorni.

A giugno si svolgeranno le prime Audition che torneranno ad essere un grande evento con il pubblico in presenza – e i casting sono ancora aperti. Da queste selezioni emergeranno i protagonisti dello show che sarà poi su Sky e in streaming su NOW a partire da settembre.

Che ne pensate dell’arrivo di Ambra Angiolini come giudice di X Factor? Lasciate un commento!

Fonte: Comunicato Stampa Sky