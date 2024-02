Chris Carter, creatore della serie, ha svelato che è favorevole alla possibilità che venga realizzato un reboot di X-Files, progetto in fase di sviluppo grazie a Ryan Coogler.

Lo sceneggiatore ha spiegato:

Non sarei coinvolto nel reboot, solo come cheerleader. Non hanno bisogno della mia benedizione. 20th Century Fox e Disney sono i proprietari dello show. Sono liberi di fare ciò che credono sia giusto con il progetto. Sono onorato che siano venuti da me e mi abbiano chiesto, non il mio permesso, ma la mia benedizione.