In Italia la serie, composta da sei episodi, è andata in onda su Fox a partire dal 26 gennaio 2016.

X-Files potrebbe tornare sugli schermi televisivi grazie a Ryan Coogler, il regista di Black Panther.

Bloomberg sostiene:

Disney, che ha dato vita all’idea di ‘universi cinematografici’, sta sviluppando una nuova versione di X-Files che verrebbe prodotta da Ryan Coogler, il regista di Black Panther e Creed.

In precedenza era stato Chris Carter a farsi sfuggire il nome di Coogler anticipando:

Ho da poco parlato con un giovane… Ryan Coogler… che rimonterà X-Files con un cast diverso.

Nel possibile progetto, probabilmente un reboot, non dovrebbero essere coinvolti in nessun modo Gillian Anderson e David Duchovny, interpreti di Dana Scully e Fox Mulder. I due attori, da tempo, hanno sottolineato che non hanno intenzione di ritornare sul set senza Chris Carter e che considerano conclusa l’esperienza nel ruolo di due agenti esperti in fenomeni inspiegabili e sovrannaturali.

