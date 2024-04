I registi di X-Men ’97 Emi Yonemura e Chase Conley hanno parlato con Comicbook dei caratteri tipici della soap opera presenti nella serie ora in streaming su Disney+.

“Non si può avere solo azione e adoro che possiamo alternarla per mostrare l’umanità di questi personaggi, per mostrare che non sono solo dei supereroi con dei poteri, ma persone che lottano per i diritti civili” ha commentato Yonemura. “L’azione, poi, non fa che dare più rilievo al dramma soap, perciò adoro questo equilibrio“.

Conley ha poi aggiunto:

Sono d’accordo. A me sta bene trascorrere un episodio a spianare la strada a una ricompensa emotiva. In qualità di regista, mi piace dare vita a queste scene più intime, perché sono molto utili. […] È la miglior sensazione al mondo. È bello e non è gratuito. Non mi piace l’azione gratuita, anche se la amo. Amo l’azione, amo il sakuga e amo l’animazione giapponese.

Ha poi aggiunto: “Non si tratta di azione fine a se stessa, c’è della narrazione anche nell’azione stessa“.

X-Men ’97 è disponibile su Disney+, qui trovate la scheda dedicata alla serie.

Vi ricordiamo che tra i protagonisti ci sono Jean Grey, Cyclops, Storm, Wolverine, Beast, Gambit, Jubilee, Sunspot, Morph, Rogue, Bishop, e il maestro del magnetismo Magneto.

