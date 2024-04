Chase Conley, Emi Yonemura e Jake Castorena realizzerebbero volentieri un film animato di X-Men ’97 per le sale cinematografiche.

In una recente intervista con Inverse, i tre registi di X-Men ’97 hanno analizzato le possibilità di realizzare un film animato. Conley ha iniziato parlando di un gran colpo, e ragionando sulla durata di un film:

Yonemura ha parlato degli altri lungometraggi animati che hanno avuto successo al cinema:

Sembra che stiamo già realizzando animazioni ed eventi a livello cinematografico. Ma solo per avere quel budget e il tempo per renderlo un film completo, e per fare quello che Spider-Verse e il recente film animato delle Tartarughe Ninja hanno fatto… Una delle nostre influenze per X-Men ’97 è stata l’animazione giapponese degli anni ’80 e ’90. Akira. Ghost in the Shell. Quei livelli. È come: ‘Ehi, vuoi darci i soldi e il budget per fare per te un film di X-Men ’97?’ Volentieri.”