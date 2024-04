Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Chi segue X-Men ’97 probabilmente deve ancora riprendersi dallo scioccante episodio 5, ‘Ricordalo’, diffuso mercoledì scorso sugli schermi di Disney +, dove quella che sembrava una vicenda incentrata su tensioni interpersonali, conflitti sentimentali, giochi politici ed eventi diplomatici ha preso una piega inaspettata quando la nazione mutante di Genosha, teatro dei suddetti eventi, è stato preso d’assalto da un esercito di Sentinelle che ha fatto strage tra la popolazione e tra il cast della serie. Il genocidio è stato interrotto a caro prezzo, con il sacrificio di due protagonisti della serie, Magneto e Gambit, ma le vittime tra i personaggi secondari non si contano. Ritrovata la lucidità dopo i tumultuosi eventi dell’episodio, la strage di Genosha spicca per il suo… anonimato. Non c’è quasi nessuna traccia che possa indicare chi o perché si sia macchiato di un tale crimine, ma è ovvio che la caccia al colpevole per reclamare vendetta o giustizia sarà al centro degli episodi che verranno. Chi può avere ordinato un orrore del genere? Abbiamo giocato a fare gli investigatori e abbiamo preso in considerazione i potenziali colpevoli, vagliando pro e contro di ogni figura nel tentativo di venire a capo del mistero. Ecco la nostra rosa dei sospetti!

Cassandra Nova

La pista più facile, naturalmente, sarebbe quella di seguire l’evento fumettistico di riferimento. La strage di Genosha è stata narrata nei fumetti nel corso della saga E for Extinction, in modalità molto simili a quelle che abbiamo visto nella serie animata. In quell’occasione la mandante delle Sentinelle sterminatrici era Cassandra Nova, malvagia sorella gemella di Xavier che esordiva nell’universo degli X-Men proprio in quell’occasione. Sarebbe l’indiziata numero uno anche per il massacro della serie animata, se non fosse per due elementi che remano contro: primo, Cassandra Nova pare essere la villain di scelta dell’imminente film in live action Deadpool & Wolverine, e giocarsi lo stesso personaggio in due occasioni così ravvicinate sembrerebbe controproducente. Ma soprattutto, uno degli showrunner di X-Men ’97, interrogato su questa eventualità, ha dichiarato di non aspettarsi un grande ruolo da parte di Cassandra Nova nella serie animata. Quindi, a meno che non abbia volutamente tentato di sviare i sospetti, è un’ipotesi da escludere.

Sinistro

A favore del coinvolgimento del genetista più famigerato di casa Marvel sta il fatto che in occasione della promozione di X-Men ’97, era stato presentato come il villain portante della serie. Se la strage di Genosha – che ormai è chiaro a tutti, è l’evento focale di questa stagione – è da attribuirsi a qualcun altro, il ruolo di Sinistro, finora a malapena accennato, risulterà tutt’altro che portante. Contro il suo coinvolgimento sta il fatto che un massacro su questa scala stride coi suoi obiettivi tradizionali (Nathaniel Essex considera i mutanti, anche se in modo alquanto… sinistro, quasi una sua creazione, e un genocidio così ampio sembrerebbe confliggere coi suoi obiettivi a lungo termine. Per contro, il Sinistro fumettistico ha già alle spalle un massacro di portata più limitata, quello dei Morlock nelle fogne di New York, e i Morlock erano guarda caso presenti a Genosha. Quindi, tramite le motivazioni contorte e sfuggenti che spesso lo caratterizzano, potrebbe rivelarsi il colpevole

Apocalisse

L’antico mutante egiziano è il grande assente di questa stagione, e salvo colpi di scena nella seconda metà della serie, sembra improbabile che faccia il suo ingresso in una trama già densa di eventi e di personaggi. A favore del suo coinvolgimento giocano due piccoli indizi: primo, la sua fugace inclusione nelle animazioni dei titoli di testa di questo episodio, che lo vedono scontrarsi con Cable. Secondo, l’apparizione dello stesso Cable, che nel fugace e sfortunato tentativo di mettere in guardia gli abitanti di Genosha dal pericolo incombente annuncia “he is coming”, sta arrivando. Cable è la nemesi per eccellenza di Apocalisse, e il metodo “stragista” attuato a Genosha si combina con il credo della sopravvivenza del più forte che En Sabah Nur predica da millenni. Quindi, anche se meno probabile, un coinvolgimento di Apocalisse non è da escludersi.

Stryfe

Un altro dei villain tradizionali degli Uomini-X che deve ancora fare il suo esordio nell’universo animato. Come nel caso di Apocalisse, la principale traccia a favore del coinvolgimento di Stryfe sarebbe la comparsa di Cable. La storia dei due è lunga e complicata come solo quelle dei mutanti sanno essere, ma tentando di semplificare al massimo, una volta spedito nel futuro per essere curato, Cable sarebbe stato clonato per garantire una possibilità di sopravvivenza in più alla stirpe dei Summers. Il clone in questione, sedotto e corrotto dalle lusinghe di potere di Apocalisse, sarebbe poi diventato il gemello malvagio Stryfe. È un’altra ipotesi poco quotata, ma se la serie decidesse di seguire questa strada, la fase finale della stagione potrebbe vedere i due sosia, Cable e Stryfe, contrapposti l’uno all’altro.

Bastion / Nimrod

Forse la soluzione più diretta e probabile al mistero della strage di Genosha è che a inviare le Sentinelle siano state… le Sentinelle. Due intelligenze artificiali evolutesi al massimo livello per combattere i mutanti sono appunto Bastion e Nimrod. Il primo fu protagonista dell’evento fumettistico Tolleranza Zero, dove si rivelava essere una complicata evoluzione del robot Nimrod che prendeva in mano la gestione sia delle Sentinelle che delle organizzazioni antimutanti per risolvere drasticamente il problema della convivenza tra umani e mutanti. Ma anche senza addentrarci nella complicata evoluzione in Bastion, la letale super-sentinella del futuro nota come Nimrod è una risposta plausibile: si aggirava nell’Universo Marvel a caccia di mutanti proprio nel ciclo di storie firmato da Chris Claremont a cui la serie animata sta attingendo a piene mani, e nei fumetti è riemerso in tempi recentissimi per ordire una strage analoga ai danni di un’altra isola mutante, Krakoa, in maniera analoga. Uno degli indiziati più quotati.

Il tutto, naturalmente, presumendo che gli showrunner non riescano a spiazzarci con una soluzione del tutto diversa che lasci tutti di stucco. L’abilità nel sorprenderci, come hanno dimostrato gli eventi dell’ultimo episodio, non manca di certo! La soluzione negli episodi futuri di X-Men ’97, con ogni probabilità nel trittico di episodi finali 8-10 (Tolerance is Extinction) previsti per la metà di maggio.

