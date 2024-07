Ieri, in occasione dell’arrivo del trailer della Prima Parte di Cobra Kai 6, è finito l’embargo sulle set visit della stagione finale della serie e, dalle pagine di Screen Rant, Xolo Maridueña spiega perché Miguel non possa essere considerato il “Karate Kid” di questa produzione.

L’attore ha detto che, malgrado inizialmente Miguel sembrasse il protagonista di Cobra Kai così come, al tempo, Daniel LaRusso lo era per Karate Kid, nella serie si è poi dato spazio anche ad altri “underdog” e ad altre dinamiche relazionali fra i vari personaggi.

Penso che sia una questione di tempo della storia a renderli diversi. Non non arriverei a dire che Miguel sia il Karate Kid. Quello è qualcosa di molto vicino a Daniel e a quel tipo personaggio. È così bello vedere che ci sono altri ragazzi emarginati che possono cogliere l’occasione per farcela, e per questi motivi penso che siano simili. Ma le loro differenze si vedono nel corso di queste sei stagioni, nelle diverse aree in cui Miguel è stato in grado di operare con Ralph, con Kreese, con Johnny Lawrence, e penso che questo sia stato un processo davvero speciale. In questa ultima stagione, tornando alle nostre radici, la mia dinamica preferita è sempre il rapporto tra Miguel e Johnny. Per questo riuscire a finire in bellezza con quel rapporto è il mio unico obiettivo, e poi, oltre a questo, vedremo.