La produttrice Karyn Kusama ha parlato della stagione 3 di Yellowjackets ha parlato degli eventi con al centro le protagoniste della storia che verranno mostrati negli episodi inediti, tra cui il loro ritorno alla civiltà.

Il lavoro sulle puntate inedite riprenderà dopo la fine degli scioperi degli sceneggiatori e degli attori e la filmmaker ha spiegato:

Sono così eccitata per questo elemento della storia. Il concetto delle conseguenze immediate del rientrare nel mondo, secondo me, potrebbe dare vita al materiale per un’intera stagione.