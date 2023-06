La stagione 2 della serie Yellowjackets si è conclusa negli Stati Uniti sugli schermi di Showtime, tuttavia è stato ora confermato l’arrivo di un episodio bonus.

Ashley Lyle, co-creatrice del progetto, dopo le teorie e le ipotesi dei fan riguardanti un ulteriore capitolo della storia, ha confermato che esiste, ma che non verrà distribuito immediatamente.

Su Twitter ha infatti scritto:

Andate a dormire! Riposatevi un po’! Ci sarà un episodio bonus tra le stagioni, ma vi voglio bene e non voglio che perdiate tutti il sonno pensando che sia stanotte.

Noooo. Go to bed! Get some rest! There will be a bonus episode between seasons, but I love you guys and I don’t want y’all to lose sleep thinking it’s tonight. — Ashley Lyle (@ashannlyle) June 2, 2023

Yellowjackets è prodotto dallo studio Entertainment One (eOne). Creata da Ashley Lyle e Bart Nickerson (Narcos).

La serie è la saga di una squadra di giocatrici di calcio liceali di grande talento che diventano le sfortunate sopravvissute di un incidente aereo nelle remote terre selvagge del nord. La serie racconta la loro discesa da una squadra complicata, ma fiorente a un clan selvaggio, e allo stesso tempo segue le vite che hanno cercato di rimettere insieme quasi 25 anni dopo, dimostrando che il passato non è mai veramente passato e che ciò che è iniziato nella natura selvaggia è tutt’altro che finito. Nella seconda stagione, sono passati due mesi da quando Shauna ha dato il benservito a Jackie, con risultati disastrosi. Di fronte all’acuirsi della fame e della paura, la tensione non fa che aumentare. Le dure condizioni dell’inverno si intensificano di giorno in giorno e la psiche delle sopravvissute si deteriora altrettanto rapidamente. Minacciate dall’oscurità della natura selvaggia – e dai suoi ricordi ossessionanti nel presente – le ex campionesse saranno costrette a prendere decisioni impossibili. Mentre affrontano l’orribile verità di ciò che comporta la sopravvivenza, il vero incubo per ognuna di loro sarà capire chi sono e cosa sono disposte a sacrificare per rimanere vive.

Lo show ha come protagonisti la candidata agli Emmy e vincitrice del Critics Choice Award Melanie Lynskey (Castle Rock), la candidata agli Oscar e agli Emmy Juliette Lewis (Camping), la candidata agli Emmy Christina Ricci (Z: L’inizio di tutto) e Tawny Cypress (Unforgettable). Anche Lauren Ambrose (Six Feet Under, Servant) e Simone Kessell (Obi-Wan Kenobi) si sono unite alla seconda stagione della serie, insieme a Elijah Wood (la trilogia de Il Signore degli Anelli) in un arco narrativo che durerà una stagione. Nel cast della seconda stagione ci sono anche Sophie Nélisse (The Book Thief), Jasmin Savoy Brown (The Leftovers), Sophie Thatcher (Prospect), Samantha Hanratty (Shameless), Courtney Eaton (Mad Max: Fury Road), Liv Hewson (Santa Clarita Diet), Steven Krueger (The Originals), Warren Kole (Shades of Blue) e Kevin Alves. Ashley Lyle, Bart Nickerson e il collega showrunner Jonathan Lisco sono i produttori esecutivi. Anche Drew Comins di Creative Engine è produttore esecutivo insieme ad Ameni Rozsa, Sarah L. Thompson e Karyn Kusama che hanno diretto l’episodio pilota.

Che ne pensate? Siete felici che ci sarà un episodio bonus della stagione 2 di Yellowjackets?

