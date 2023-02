Yellowstone tornerà prossimamente con la seconda metà della stagione 5, ma dietro le quinte sembra ci sia più di un motivo di preoccupazione per il futuro della serie a causa delle diverse esigenze di Kevin Costner e della produzione.

In precedenza era stata riportata la notizia che il protagonista della serie volesse essere impegnato solo una settimana sul set per potersi dedicare al suo prossimo film come regista e attore.

Matthew Belloni di Puck ha ricordato come online fosse stato dichiarato che il team della star avrebbe proposto sette giorni di lavoro e ulteriori due in autunno per alcune eventuali scene aggiuntive. L’avvocato Marty Singer ha però dichiarato:

L’idea che Kevin fosse disposto a lavorare solo una settimana nella seconda metà della stagione 5 di Yellowstone è un’assoluta bugia. Ed è ridicolo, non si dovrebbe credere a chiunque lo suggerisca, nemmeno per un secondo. Come tutte le persone che conoscono qualcosa di Kevin sanno bene, lui prova molta passione per lo show e ha sempre fatto di tutto per assicurarne il successo.

Belloni ha poi scritto che il contratto originale dell’interprete di John Dutton prevedeva un aumento da 1,2 a 1,5 milioni a puntata se la serie fosse durata sei stagioni. La seconda metà della quinta verrà girata e distribuita come se fosse proprio la sesta, a causa di vari ritardi, e questo sembra abbia portato a dei diverbi relativi al compenso.

La fonte vicina alla produzione ha però sostenuto che il vero problema sia di tipo personale:

Più probabilmente, questo è un rapporto che è arrivato alla sua conclusione. Taylor Sheridan è certamente furioso, secondo quello che mi è stato detto. Non può finire di scrivere gli episodi della seconda metà della stagione fino a quando non si concluderà il dramma con Costner e ci sia la certezza che resterà o se ne andrà. McCarthy, Sheridan e il produttore David Glasser sembra abbiano pianificato da tempo l’eventuale uscita di Costner. E Sheridan ha valutato in precedenza la possibilità di uccidere John Dutton, ma questa volta è una questione personale.

Non resta quindi che attendere per scoprire in che modo si risolverà la diatriba tra la produzione di Yellowstone e Kevin Costner che sta rallentando la produzione della seconda metà della stagione 5.

Che ne pensate? Cosa accadrà alla serie?

Potete trovare tutte le informazioni e le curiosità su Yellowstone nella nostra scheda.

