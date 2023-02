Yellowstone: Kevin Costner in un video riceve il suo Golden Globe

Kevin Costner non ha potuto partecipare alla cerimonia di consegna dei Golden Globe 2023 e in un video ha ora mostrato il momento in cui ha ricevuto il suo premio, realizzando un vero e proprio unboxing.

La star ha raccontato che lui e sua moglie erano pronti a partire per andare alla cerimonia, ma le inondazioni che hanno colpito l’area intorno alla sua casa di Santa Barbara hanno reso impossibile la loro partecipazione. La star di Yellowstone ha ammesso che è stato orribile rendersi conto che non sarebbero mai riusciti ad arrivare a Los Angeles, ma sua moglie è riuscita a rendere comunque la serata a casa speciale comprando 30 palloncini e addobbando il salotto. Costner ha ammesso:

Volevo essere lì e Chris si è resa conto che avevo un po’ il morale basso.

Kevin, la moglie e i figli hanno guardato la cerimonia in tv insieme:

Non abbiamo partecipato a una delle più grandi feste al mondo. Volevamo esserci, ma ci siamo riuniti come famiglia. I miei figli hanno sentito chiamare il mio nome, sono balzati in piedi e hanno applaudito.

Nel pacco inviato dall’Hollywood Foreign Press era stata inserita anche la busta aperta dal presentatore del premio come Miglior Protagonista di una serie drammatica e contenente il suo nome come vincitore della categoria. L’interprete di John Dutton ha ammesso:

Credetemi, quando partecipi a una sera come quella, tutto quello che vuoi è vincere, ed è una serata davvero lunga quando non viene chiamato il tuo nome. E sono stato abbastanza fortunato da essere chiamato, ma eccolo qui. Sono così felice di avere questo premio. Vorrei davvero essere stato lì.

L’attore ha quindi aggiunto una riflessione, compiendo così un piccolo discorso di ringraziamento:

Quando arrivi per la prima volta a Hollywood vuoi semplicemente ottenere il tuo primo lavoro. Hai visto questi premi e ti chiedi se ti ritroverai mai in una situazione simile. Ora lo sto tenendo in mano e vorrei ringraziare tutti quelli che mi hanno sostenuto, l’Hollywood Foreign Press per aver pensato che lo meritassi per quello che ho fatto in questa annata.

Costner ha poi concluso:

Sono così felice di aver trovato i film nella mia vita che hanno fatto una differenza. Non so cosa sarebbe accaduto se non avessi trovato i film. Grazie a tutti.

