Yellowstone: Wes Bentley riflette sulle conseguenze della possibile morte di John Dutton

Le indiscrezioni riguardanti un possibile addio di Kevin Costner alla serie Yellowstone ha portato i fan a chiedersi se John Dutton sia destinato a morire nella stagione 6 e Wes Bentley ha parlato della possibilità che questo accada, spiegando le possibili conseguenze sul suo personaggio.

L’attore ha raccontato a TVLine:

Wes ha ammesso che la morte del protagonista avrebbe avuto un grande impatto:

Jamie sarebbe stato completamente perso. Forse una parte di lui sarebbe forsennata nel cercare di occuparsi del ranch. Penso realmente che creda in quello che dice. Sentirebbe quel peso e forse sarebbe in panico.

Dopo gli eventi mostrati nelle recenti stagioni, tuttavia, la situazione rispetto al primo capitolo della storia è cambiata:

Dopo che John ha cercato di farsi eleggere come governatore ed è diventato la cosa che aveva detto di odiare, Jamie ha iniziato a cambiare la sua prospettiva. Forse John non è questo tizio determinato che dice di essere. Forse John non ha idee. Forse è un altro tizio come tutti gli altri. Quella è la perdita del piedistallo su cui si trovava. Ha perso quell’immagine quasi divina. E penso sia quello il motivo per cui Jamie stia scegliendo di provare a farlo uccidere. Si rende conto che la sua vita sarebbe davvero migliore senza di lui, ed è stato un grande cambiamento per Jamie.