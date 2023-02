Yellowstone ed il pasticciaccio brutto con Kevin Costner

La notizia della settimana, quella che ha colto di sorpresa i molti fan di Yellowstone, è che la 5^ stagione della serie attualmente in corso, i cui primi 8 episodi, su un totale di 14, sono già andati in onda negli Stati Uniti su Paramount Network, potrebbe essere l’ultima.

Yellowstone che, stagione dopo stagione, si è guadagnata il favore del pubblico diventando lo show più guardato della TV via cavo ed è valsa al suo protagonista Kevin Costner un Golden Globe come migliore attore protagonista in una serie drammatica, potrebbe infatti giungere ad una brusca fine.

IL DIVORZIO TRA KEVIN COSTNER E YELLOWSTONE

Secondo quanto riportato da Deadline, infatti, Costner sarebbe pronto a gettare la spugna e rinunciare al ruolo del patriarca John Dutton in Yellowstone, proprietario del ranch più esteso degli Stati Uniti, la cui seconda parte della 5^ stagione è programmata per tornare in onda negli Stati Uniti quest’estate.

La tensione tra Kevin Costner e Taylor Sheridan, il creatore e produttore dello show, originerebbe dal fatto che il programma di riprese per questa stagione, peraltro più lunga delle precedenti con i suoi 14 episodi contro i 10 delle altre, prenderebbe troppo tempo all’attore che avrebbe voluto girare la seconda parte della 5^ stagione in una sola settimana, richiesta che gli sarebbe stata negata, considerato il suo ruolo prominente nello show.

I problemi sarebbero inoltre già cominciati quando Costner, che aveva dato la propria disponibilità per girare la prima parte della 5^ stagione in 65 giorni, li avrebbe poi ridotti a 50.

Impegnato come autore, produttore e protagonista del suo nuovo film per la Warner Bros., non a caso un Western, intitolato Horizon, quando Costner si sarebbe visto negare la richiesta di limitare le sue riprese per Yellowstone ad una sola settimana, avrebbe semplicemente deciso di concentrarsi esclusivamente sul suo nuovo progetto, con un portavoce della Paramount che ha candidamente ammesso, in una pubblica dichiarazione, di non avere notizie certe circa le decisioni dell’attore che, tuttavia, tutti sperano continui a fare parte della serie.

UNA DECISIONE IMPREVEDIBILE? NON MOLTO.

Nonostante lo scontento del protagonista di Yellowstone sia stato dato più o meno come un fulmine a ciel sereno, a guardare bene alle precedenti dichiarazioni di Kevin Costner non si può esattamente dire che la sua probabile o possibile uscita di scena sia poi così inaspettata. L’attore ha infatti più volte parlato della difficile transizione dal cinema alla TV, ammettendo di aver già in origine esitato ad accettare il ruolo del protagonista di uno show che, cinque anni fa, nessuno poteva prevedere avrebbe avuto un tale successo.

Costner aveva infatti già spiegato come il suo impegno nella serie gli fosse stato originariamente presentato come “un lungo film“, con le regole che sarebbero poi cambiate in corso d’opera e con i tempi di ripresa che si sarebbero dilatati, così come sarebbe cambiato il modo in cui la produzione stessa avrebbe cominciato a guardare a Yellowstone nello sviluppare le stagioni successive anno dopo anno.

IL FUTURO DI YELLOWSTONE SENZA KEVIN COSTNER

Al di là dell’aver espresso il desiderio che Costner continui a fare parte di Yellowstone, la prova che Taylor Sheridan e Paramount Network si aspettassero una sua possibile uscita di scena, è la pronta dichiarazione con cui hanno risposto alla diffusione dei malumori di Costner, rassicurando i fan su come il franchise sia in continua espansione e che la saga dei Dutton potrebbe continuare con il coinvolgimento di Matthew McConaughey, con cui sarebbero in trattative per un nuovo show.

IL FUTURO DI YELLOWSTONE

Considerato il legame di John Dutton con la sua terra, nonché la natura spesso violenta della serie, – ma qui ci troviamo nel reame delle pure speculazioni non avendo notizie certe in merito – è difficile immaginare un lieto fine per il personaggio, la cui uscita di scena sembra giustificabile solo con la morte.

Nonostante la coriacea Beth (Kelly Reilly), nel corso della serie, abbia peraltro già detto che, in caso di morte del padre, non si sarebbe minimamente interessata al futuro del ranch, che difende solo per il rapporto viscerale che la lega a lui, è altresì difficile immaginare come un nuovo personaggio che non sia un Dutton possa mettere le mani sul ranch senza che Rip (Cole Hauser) o Jamie (Wes Bentley) reagiscano.

Senza John a guidare ogni loro passo è inevitabile porsi degli interrogativi sul possibile ruolo di Matthew McConaughey nel caso in cui davvero venga coinvolto nel franchise, che potrebbe forse proseguire con un salto temporale ed un sequel che racconti la storia dello Yellowstone post-John Dutton, una scelta che sarebbe peraltro coerente con la decisione di Sheridan di raccontare la storia di questa famiglia dalle sue origini fino ai giorni nostri e, forse, ben oltre.

La 5^ stagione di Yellowstone, i cui primi 8 episodi sono andati in onda negli Stati Uniti su Paramount Network, saranno trasmessi in Italia dal canale satellitare Sky Atlantic dal 1º marzo 2023.