Negli ultimi giorni abbiamo parlato più volte di Yellowstone 5 perché i vari membri del cast si stanno preparando in vista delle riprese della seconda parte della quinta e ultima stagione dell’acclamata serie modern western di Taylor Sheridan prodotta dalla Paramount.

Verso la fine di maggio o l’inizio di giugno, le macchine da presa cominceranno difatti a girare in Montana per sfruttare la stagione estiva.

Allo stato attuale delle cose, non è ancora chiaro quante saranno le puntate che comporranno il secondo blocco di episodi di Yellowstone 5 anche se un’interessante indicazione ci arriva grazie a Josh Lucas, l’interprete del giovane John Dutton.

In una recente intervista concessa a Deadline, l’attore ha detto che, a quanto gli è dato sapere, lo rivedremo apparire come giovane John Dutton e che gli episodi in programma potrebbero essere dieci o anche di più.

Da quanto ne so, sarò negli episodi finali. Ho mandato un messaggio a Taylor Sheridan giusto un paio di mesi fa dicendogli “Ehi amico, ho adorato così tanto lavorare a questa serie!”. E lui mi ha risposto “Torneremo a farlo”. Il piano è di realizzare 10 o più episodi.

Vi ricordiamo che Yellowstone 5 sarà la stagione finale della serie, ma in programma ci sono sempre degli spin-off. In questo nostro articolo trovate le ultime indiscrezioni su quello che starebbe accadendo, soprattutto a livello contrattuale, nel backstage di queste produzioni.

Potete trovare tutte le informazioni e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Seguiteci su TikTok!

FONTE: Deadline