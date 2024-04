Fra qualche settimana partiranno nello stato americano del Montana le riprese del secondo blocco di puntate di Yellowstone 5, la stagione finale della popolarissima e amatissima serie ideata da Taylor Sheridan e John Linson. Episodi dai quali, quasi sicuramente, mancherà all’appello Kevin Costner col suo John Dutton.

Come noto, l’attore e regista due volte premio Oscar per Balla coi lupi e Taylor Sheridan hanno tagliato i ponti per delle motivazioni che trovate riassunte in questo nostro articolo, anche se di recente pare che lo stesso Costner stia facendo il tutto e per tutto per riuscire a tornare almeno con un cameo.

La spiacevole situazione è stata recentemente commentata nel corso di un’intervista da Luke Grimes, interprete di Kayce Dutton in Yellowstone.

L’attore si è così espresso:

Qualunque cosa sia successa è, chiaramente, qualcosa di sfortunato se ha cambiato qualcosa riguardo a come la serie di sarebbe dovuta svolgere. So che Costner è stato impegnato con i suoi film che, per lui, erano dei veri e propri passion project [Grimes fa riferimento ad Horizon: An American Saga, ndr.]. Ad un certo punto, devi fare ciò che devi fare, amico. Devi dedicarti a ciò che ami.

