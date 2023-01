Yellowstone 5: Wes Bentley svela i retroscena delle sequenze con Jamie e Beth

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il midseason finale della stagione 5 di Yellowstone contiene un’importante sequenza con protagonisti Jamie e Beth Dutton, interpretati da Wes Bentley e Kelly Reilly, di cui online sono ora stati svelati i retroscena.

Non proseguite con la lettura se non avete visto la puntate e non volete anticipazioni!

L’attore, intervistato da The Wrap, ha raccontato che il momento in cui Beth e Jamie litigano è stato realizzato nel modo più realistico possibile:

Abbiamo lavorato così a lungo nel costruire quel momento. Quando ci siamo incontrati, siamo andati subito d’accordo e lei è così dolce e non è come Beth. Non ha quella freddezza e così lavorare per arrivare in quella situazione ci ha portato a capire come potrebbe essere malvagia nei confronti di Jamie, perché quella era la chiave.

Bentley ha aggiunto che sul set ha dato il permesso alla collega di non limitarsi nell’interpretare lo scontro fisico tra i due personaggi :

Stava realmente lavorando duramente, facendo un lavoro grandioso, e stavamo collaborando ed è stato realmente divertente. Stavamo cercando quell’aspetto nella cattiveria che doveva esserci tra di loro, semplicemente per usare la forza brutale. Ci siamo fidati uno dell’altra perché ci conosciamo, ci apprezziamo. Le ho detto ‘Puoi semplicemente farlo. Fallo. Non preoccuparti per me. Se fa male va bene, la supereremo e sarà una scena fantastica’. E ha funzionato.

Wes ha lodato Kelly dichiarando:

Lei è stata fantastica per tutti gli aspetti fisici, ma anche per quelli emotivi, potendo far immedesimare anche sotto quell’aspetto, nel dirmi di lasciarmi andare e dire cose orribili, essere orribile nei suoi confronti. Quella fiducia ci ha portati a quel punto… Ora siamo a un punto in cui non dobbiamo parlare molto. Sappiamo che c’è fiducia. Sappiamo che daremo il meglio.

L’interprete di Jamie ha concluso spiegando:

Se non lo stiamo facendo ci diciamo semplicemente: ‘Andiamo, lasciati andare’. Come la scena al lato della strada. Non l’ho mai vista andare in un posto simile, ed è stato orribile e terrificante, e così triste e al tempo stesso fantastico. Ma quello è perché possiamo permetterci a vicenda di raggiungere quella situazione e sentirci al sicuro.

Fonte: TheWrap