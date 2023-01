Yellowstone: Cole Hauser svela per quante stagioni potrebbe proseguire la serie

Yellowstone potrebbe restare a lungo sugli schermi televisivi: Cole Hauser ha infatti accennato al possibile numero di stagioni che verranno prodotte.

L’interprete di Rip Wheeler, intervistato da Entertainment Tonight, ha dichiarato:

Posso dirvi che ci sarà una stagione 6 e una stagione 7, quello è tutto ciò che posso dire.

L’attore non ha però voluto svelare ulteriori dettagli, spiegando semplicemente:

No, mi piace scoprirlo con i fan. Sarà una sorpresa.

Per ora la messa in onda della serie è in pausa e gli episodi inediti della stagione 5, che devono ancora essere girati, dovrebbero arrivare in estate sugli schermi di Paramount+.

Kelly Reilly, interprete di Beth, ha ribadito che nemmeno il cast sa qualche dettaglio delle prossime puntate:

Non ho letto nulla. Mantengono il segreto, così nessuno fa l’errore di parlare con un simpatico giornalista e rivelare i segreti. Non so e non voglio saperlo. Quando arrivano gli script si inizia a lavorare.

Che ne pensate? Siete felici del numero di stagioni di Yellowstone che potrebbero essere realizzate?

Fonte: ComicBook