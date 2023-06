La vicenda dell’addio di Kevin Costner a Yellowstone, che ha causato poi la cancellazione della serie di Taylor Sheridan, assume nuove, inaspettate sfaccettature.

Il tabloid ET Online l’ex moglie dell’attore Christine Baumgartner ha tirato in ballo la serie nelle carte del divorzio che ha depositato in tribunale in California, spiegando:

Ho evitato di pubblicizzare le motivazioni del nostro divorzio. L’ho fatto per proteggere la privacy della nostra famiglia. Non ho fatto alcuna pressione su Kevin perché abbandonasse la serie Yellowstone. Gli attacchi pubblici di Kevin nei miei confronti feriscono la nostra famiglia. Penso servano a costringermi a trasferirmi senza un accordo temporaneo sull’affidamento dei figli.

Non è chiaro perché Baumgartner abbia voluto insistere sul non avere responsabilità riguardo all’abbandono della serie da parte di Costner. Il suo ruolo non è mai stato tirato fuori nelle numerose ricostruzioni sulle discussioni tra l’attore, Sheridan e la Paramount, e proprio ieri in un lungo profilo sull’Hollywood Reporter lo showrunner spiegava che il principale motivo dell’addio è stato il desiderio di Costner di dedicarsi al suo film western Horizon.

Baumgartner tuttavia sottolinea come sia stata la sua disponibilità a prendersi cura dei figli Cayden, Hayes e Grace a permettere all’attore di perseguire la sua carriera, e anche per questo motivo chiede un mantenimento di quasi 250 mila dollari al mese per ciascun figlio, dopo aver dettagliato che nell’intero 2022 Kevin Costner ha guadagnato quasi 20 milioni di dollari.

